Стало известно о провале переговоров ЕС и США по вопросу обхода антироссийских санкций

Евросоюз не смог договориться с Соединенными Штатами о совместной борьбе с обходом санкций в отношении РФ. Это мероприятие провалилось. Такое заявление сделала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Издание сослалось на отчет МИД Германии, к которому оно получило доступ. Согласно ему в Брюсселе 20 мая проходило заседание Совета ЕС по иностранным делам. На нем Дэвид О’Салливан, специальный посланник Евросоюза по санкциям, пожаловался на то, что между США и Европой нет никакой координации в сфере борьбы с обходом антироссийских рестрикций. Они никак не взаимодействуют между собой по этому поводу.

«Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно», — указали журналисты.

Ранее американская пресса сообщила, что глава Белого дома Трамп может ввести новые санкции в отношении России уже на этой неделе. Такое решение будет продиктовано его недовольством действиями президента РФ Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров. По словам источников, новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций. Вашингтон рассматривает другие варианты, в том числе ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.