Евросоюз запретил импорт российской нефти в Германию и Польшу

В рамках 11-го пакета санкций Евросоюз окончательно запретил импорт российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба».

Нефть по этой ветке поставлялась в Германию и Польшу.

При этом разрешен транзит по «Дружбе» нефти из третьих стран. В частности, продолжатся поставки из Казахстана.

Также ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей и технологий, которые могут быть использованы в ВПК.

Санкции коснулись и российских СМИ: ЕС объявил о бане для еще пяти телеканалов.