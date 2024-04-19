Фабрика «ПАЛИТРА» в Балашихе первой в России создала обои с помощью нейросети

Крупнейшее предприятие по выпуску обоев «ПАЛИТРА» из подмосковной Балашихи представило коллекцию детских 3D-обоев с изображением котят. Для их создания производитель применял нейросети, до чего еще не догадались другие российские изготовители.

Нейросеть помогла крупнейшему производителю виниловых обоев в Балашихе создать уникальную продукцию. Это коллекция обоев «3D Cats» с изображением пушистых котят. Искусственный интеллект сгенерировал около 30 вариантов хвостатых, но по итогу фабрика выбрала только четыре.

В работе над созданием милой коллекции работал дизайнер, который создал гармоничную композицию и подобрал цвета. Разработано пять вариантов в пастельных оттенках с эффектом замши или штукатурки. Котята на этом фоне выглядывают из отверстий, сопровождая «появление» классическими «мур» и «мяу» в виде стильных надписей.

«Эти милые котята на наших новых обоях сгенерированы при помощи нейросети. Далее дизайнер доработал всю композицию, но все мультяшные 3D-малыши созданы с помощью искусственного интеллекта», — рассказала руководитель отдела бренд-маркетинга компании «ПАЛИТРА» Анна Барышникова.

Сами обои виниловые на флизелиновой основе. Они износостойкие, долго служат, а главное — с них легко устранять загрязнения. Это наиболее актуально для детских комнат.

Отметим, более 20 лет фабрика «ПАЛИТРА» в Балашихе показывает лучшие результаты в производстве виниловых обоев в России, а ее торговые марки хорошо известны за границей. Каждая продукция соответствует высокому качеству: испытания проводят в собственных лабораториях в соответствии с правилами безопасности и стандартам ГОСТ. Каждый год производитель добавляет по 1500 новых артикулов. В настоящее время фабрика может похвастаться богатым ассортиментом обоев (более 2500 наименований) и семью инновационными продуктами. Максимальная мощность производства — 30 000 000 еврорулонов в год.