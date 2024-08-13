ФАС предложила торговым сетям самостоятельно ограничить цены на бытовую технику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила нескольким торговым сетям по продаже бытовой техники и электроники добровольно ограничить цены на свои товары. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о таких торговых сетях, как DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Как отметили в ведомстве, такие меры положительно повлияют на российский рынок. Ограничить цены и наценки предложили на наиболее популярные среди граждан модели техники.

В ФАС также отметили, что крупные российские торговые сети в прошлом году самовольно взяли на себя ответственность по ограничению наценок и цен, что позволило предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники в стране.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что продавцы и производители электроники опасаются потерь из-за RuStore. Они просят Государственную думу РФ не поддерживать законопроект, закрепляющий обязательную установку российского приложения на смартфоны.