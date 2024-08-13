Продавцы электроники опасаются потерь из-за RuStore

Магазины техники и электроники, а также производители смартфонов выступили против законопроекта о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от компании VK.

Об сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо членам Правительства РФ со стороны Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В документе отмечается, что под действие законопроекта попадают такие бренды мобильных телефонов, как Apple, Samsung, Huawei, Honor, которые в принципе не предусматривают установку российских магазинов приложений.

Отмечается, что в связи с этой инициативой торговые сети опасаются финансовых потерь и сокращения точек. Кроме того, на рынке могут вырасти так называемые «серые продажи», считают эксперты.

Представитель компании «Марвел-Дистрибуции» объяснил, что в случае с устройствами, работающими на Android-системе, торговые точки могут самостоятельно вскрывать новые телефоны и устанавливать на них RuStore. Другой вариант — пользователь может самостоятельно скачать приложение, перейдя по QR-коду, который будет приложен к коробке с устройством.

С телефонами Apple ситуация сложнее — пока ответов на то, как можно установить RuStore на мобильные устройства от этого бренда, нет.

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