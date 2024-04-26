ФАС России расследует причины удорожания авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет расследование причин скачка стоимости на перелеты в эконом-сегменте после того, как их стоимость на внутренних авиарейсах за год выросла более чем на треть. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Подчеркивается, что подорожание вызывает беспокойство у пассажиров и ограничивает доступность авиаперевозок для населения. Так, средняя цен билета экономкласса в феврале составила 7,2 тыс. рублей за тысячу километров пути, что более чем на 40% выше, чем годом ранее. В прошлом месяце удорожание продолжилось, достигнув 23% относительно 2023 года.

Отмечается, что, согласно данным Минтранса, это связано с применением динамического ценообразования, позволяющего авиакомпаниям варьировать стоимость билетов в зависимости от спроса и прочих факторов.

При этом эксперты указывают на ряд иных факторов, оказывающих влияние на рост стоимости авиабилетов: увеличение издержек авиакомпаний, снижение международных рейсов, уменьшение конкуренции.

Добавляется, что антимонопольной службой возбуждено дело в отношении авиакомпании S7 из-за высокой стоимости билетов и предписано обосновать свою ценовую политику.