Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет четыре триллиона рублей в этом году

Федеральная таможенная служба за первые восемь месяцев 2023 года перечислила в бюджет 4 трлн рублей, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов.

В плане ФТС по итогам года должна собрать 6,4 трлн рублей. Давыдов отметил, что выполнение плана всегда сопряжено с «напряженностью».

Давыдов заверил, что ведомство приложит все усилия для выполнения плана, хотя и существуют объективные сложности, связанные с сокращением экспорта газа.

Также глава ФТС прокомментировал запрет на въезд в ЕС россиян со своими автомобилями, смартфонами и шампунями. Он назвал решение европейцев «полным беспределом», но констатировал, что таможня никак не может повлиять на данную ситуацию.