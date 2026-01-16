Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Согласно исследованию платформы TYMY, интерес россиян к ипотечным кредитам на приобретение вторичного жилья остается повышенным. Число заявок на такие кредиты в декабре 2025 года оказалось значительно выше, чем в декабре 2024 года, несмотря на сезонное снижение активности в конце года, сообщает Газета.ру.

По данным аналитиков, спрос на ипотеку для покупки жилья на первичном рынке в декабре снизился на 1,25% по сравнению с ноябрем, но в годовом выражении продемонстрировал рост на 31,33%. На вторичном рынке падение спроса месяц к месяцу было более заметным и составило 14,62%. Однако в сравнении с декабрем 2024 года активность по заявкам на вторичное жилье выросла на 47%.

Эксперты связывают такой рост с постепенным снижением ключевой ставки Банка России и реализацией ранее отложенного покупательского спроса.

Руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников отметил, что декабрьской активности могли препятствовать длинные новогодние выходные, а также введенные некоторыми банками ограничения по выдаче ипотеки по льготным программам. Часть спроса, по его мнению, могла сместиться на январь.

По словам эксперта, покупатели видят позитивный сигнал от Центробанка и ожидают дальнейшего снижения ставок по кредитам до того, как начнется рост цен на жилье. Возможное новое снижение ключевой ставки в феврале может дополнительно поддержать активность на рынке вторичной недвижимости.

