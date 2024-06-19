Фермерские хозяйства Подмосковья получили в безвозмездное пользование 1,2 тысячи гектаров земли

Фермерские хозяйства Подмосковья получили в безвозмездное пользование более 1,2 тысячи гектаров земли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Земля предоставляется в рамках программы «Подмосковные 10 Га»: зарегистрированные в области фермерские хозяйства могут претендовать на получение участков земли площадью от десяти до двухсот гектаров и безвозмездно использовать их в течение шести лет.

Сейчас под программу выделено 105 участков, общая площадь которых превышает 2,8 тысячи гектаров. Из них уже предоставили в безвозмездное пользование более 1,2 тысячи гектаров — тридцать девять участков.

Программа «Подмосковные 10 Га» реализуется в двадцати шести муниципалитетах. С января этого года договоры заключили с четырьмя хозяйствами.