Фермерские рынки продолжают функционировать в Подмосковье

В Подмосковье продолжается работа Фермерских рынков. Для фермеров эти рынки представляют отличную возможность реализовать свою продукцию, причем участие предлагается на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, два Фермерских рынка работают в эти выходные на открытых площадках перед гипермаркетами «Глобус» в городских округах Балашиха и Котельники. На двух площадках суммарно разместилось более тридцати торговых точек, где можно приобрести натуральную продукцию фермерских хозяйств и авторские изделия мастеров Подмосковья и других регионов.

Впервые на Фермерском рынке можно попробовать и купить линейку кваса от семейного производства «Русский дом» из Тверской области, а также крафтовую колбасу, вяленое мясо и сыр от подмосковного производителя «Итальянец в России».