Эксперт Павлов перечислил случаи неправомерного применения ИИ для оказания услуг

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы человеческой деятельности, включая творчество. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, если вместо продукта за человеческим авторством клиенту предоставили генерацию ИИ, то в некоторых случаях он может получить компенсацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что применение ИИ в целом поставщиками услуг само по себе ничего плохого не несет — это просто инструменты, упрощающие и ускоряющие рабочий процесс. К тому же эффективное применение нейросетей требует навыка работы с ними, так что это тоже услуга, которая может оплачиваться.

По мнению правозащитника, тем не менее потребитель все же должен заранее понимать, каким образом был создан продукт, за который он платит, так как стоимость и ценность итогов человеческого труда и итогов работы нейросетей для него должны отличаться.

Он резюмировал, что правомерность применения нейросетей при оказании услуги зависит от условий договора между заказчиком и исполнителем. Если в документе прописано, что поставщик услуг имеет право применять любые технические средства, включая искусственный интеллект, для выполнения заказа, то претензии к нему уже будут безосновательны.

Ранее журналист Придыбайло поделился лайфхаком правильного использования ИИ.