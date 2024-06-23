Фермерское хозяйство четырех братьев Юрко активно развивает агротуризм в Дмитровском округе
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа]
На территории эко-парка «Рождествено» в Дмитровском городском округе руководитель семейного КФХ Иван Юрко активно развивает в хозяйстве новое направление деятельности — агротуризм. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В настоящий момент здесь создана зона отдыха с небольшими модульными домами и баней. Кроме того, в составе хозяйства успешно работает ферма, где есть дойное стадо, которое насчитывает шестнадцать коров, более 100 баранов, кролики, поросята, много птицы: гусей, уток, перепелов и кур.
Агротуристы смогут ознакомиться с процессом приготовления кефира и ряженки, творога, сметаны, сыра; увидеть, как происходит копчение мяса и многое другое.
В рамках еженедельного объезда в гости к дружной семье Юрко приехала заместитель главы муниципалитета Оксана Котова. Иван Викторович провел экскурсию по своему хозяйству, показал осетровую ферму. Рыбу выращивают в нескольких специально оборудованных больших чанах.
«Очень рада, что в нашем округе так много предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Побывав в „Рождественно“, отметила для себя, что здесь активно идут работы по различным направлениям от сельского хозяйства до сферы туризма. Оно известно не только у нас в округе, но и по всей России. Пожелала руководителю хозяйства дальнейшего развития и процветания», — прокомментировала Оксана Котова.