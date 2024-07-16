Фермерское хозяйство в Раменском получило землю на льготных условиях

Фермерское хозяйство в Раменском получило пятнадцать с половиной гектаров земли на льготных условиях. На участке появится питомник растений, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В питомнике будут выращивать многолетние растения, садовые декоративные культуры, которые приспособлены к климатическим условиям средней полосы.

Подать заявку на получение участка на льготных условиях можно на сайте госуслуг Подмосковья. В случае необходимости консультации можно обратиться в Центр компетенций региона по телефону 8 (498) 602-29-19.