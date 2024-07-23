Фермеру из Щелково предоставили в аренду 76 га земли для расширения кормовой базы

Фермерское хозяйство из Щелково получило в аренду участок земли площадью 76 гектаров для расширения кормовой базы. Об этом говорится в сообщении Министерства имущественных отношений Московской области.

Землю выделили в аренду на пятилетний срок. Сельхозпроизводитель занимается животноводством и планирует расширить площади под кормовые культуры. Необходимость вызвана тем, что за последние годы поголовье скота увеличилось и сейчас составляет 365 голов.

Ранее хозяйство получило грант на развитие семейных ферм в размере почти 37 миллионов рублей, а также грант на развитие сельского туризма в размере десяти миллионов рублей.