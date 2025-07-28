Фермеры Озер приступили к сбору урожая рапса

На сельскохозяйственных угодьях агрохолдинга «ОСП агро» началась жатва озимого рапса. Сбор урожая ведется с использованием современной высокопроизводительной техники — комбайнов.

«В бункер комбайна непрерывно поступают семена рапса. Это ценный сельскохозяйственный продукт, по праву считающийся «черным золотом». Затем семена аккуратно выгружаются в кузов грузового автомобиля. Поток рапса, чем-то напоминающий нефть, символизирует плоды труда наших аграриев», — рассказали в сельскохозяйственном предприятии.

За первые сутки работы было собрано 30 гектаров рапса из общего объема планируемых посевов — 325 гектаров. Это позволило получить 113 тонн семян. Уборка ярового рапса на полях агрохолдинга запланирована на осенние месяцы.

Агрохолдинг «ОСП агро», расположенный в Озерах, является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Московской области. В числе приоритетных направлений деятельности компании — молочное животноводство, выращивание овощей, производство кормов и зерновых культур, а также картофеля.