Фермеры в Подмосковье с января получили 64 участка земли для развития агробизнеса

Подмосковные сельхозпроизводители с января текущего года получили в аренду шестьдесят четыре земельных участка для развития бизнеса. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Аграрии могут получить землю безвозмездно на срок до шести лет в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров». Также землю можно получить в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет.

По программе землю площадью почти 35 гектаров получили три сельхозпроизводителя. Двадцать девять хозяйств получили в аренду 50 участков областной земли общей площадью 1,7 тысячи гектаров, еще девять фермеров — 11 участков муниципальной земли площадью 231 гектар.