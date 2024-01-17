Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае

«Российский экспортный центр» с 27 января по 5 февраля проведет в провинции Ляонин в Китае первый фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции.

Посетители смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваль за период его проведения.

Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое.

Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и др.