Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае
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«Российский экспортный центр» с 27 января по 5 февраля проведет в провинции Ляонин в Китае первый фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции.
Посетители смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваль за период его проведения.
Для праздничного новогоднего стола китайские потребители смогут приобрести мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты и многое другое.
Для посетителей будут устроены мастер-классы для детей и взрослых от российских участников выставки. Кроме того, состоятся выступления фольклорных коллективов и дегустационное шоу, будет работать фотозона в русском стиле и др.
«Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.