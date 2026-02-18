Февральский рынок труда: в Рязанской области менеджеры и зоотехники бьют зарплатные рекорды

Рынок труда в российских регионах в феврале заиграл новыми красками: работодатели готовы выкладывать шестизначные суммы за самые разные специальности — от продавцов до главных зоотехников. Анализ вакансий показывает, что география высоких зарплат охватывает всю страну, а список самых востребованных профессий удивляет своим разнообразием. Об этом сообщает издание 7info.

В Рязани пальму первенства удерживает менеджер по продажам с предложением от 105 тыс. рублей плюс ДМС — именно коммуникабельным специалистам здесь готовы платить больше всех. Следом за ним с небольшим отрывом идет главный зоотехник (от 100 тыс.), а замыкает тройку лидеров автослесарь с зарплатой от 80 тыс. рублей. Впрочем, рязанцам есть из чего выбирать: стоматологи и электрогазосварщики также могут рассчитывать на солидные чеки.

Если взглянуть на картину в целом по стране, вырисовывается любопытный тренд. В Саратове, Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Томске и Кирове в топе уверенно обосновались врачи — дефицит медицинских кадров заставляет больницы поднимать ставки. Зато в Хабаровске и Астрахани настоящими королями зарплат стали водители: здесь им готовы платить от 120 тыс. рублей. Квалифицированные рабочие руки ценят в Тюмени, Ижевске, Иркутске, Набережных Челнах и Пензе — порог в 100 тыс. для них давно не предел.

Но самое интересное — это точечные предложения для настоящих профессионалов. В Иркутске ищут начальника электротехнической лаборатории, в Томске — заместителя начальника департамента, а в Пензе — руководителя филиала с вилкой зарплат, способной удивить даже столичных жителей. Получается, что февральский рынок труда играет на контрастах: высоко ценятся и люди в погонах, и те, кто умеет работать руками, и управленцы высшего звена. Главное — оказаться в нужном городе с нужной специальностью.

