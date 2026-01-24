Пенсия без трудовой книжки: сколько государство заплатит тем, кто никогда не работал

Граждане России, не имеющие ни одного дня официального трудового стажа, имеют право на получение социальной пенсии по старости. Об этом сообщила РИА Новости член Совета Федерации Наталья Мельникова.

Согласно действующему законодательству, такая пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Для женщин этот порог составляет 65 лет, для мужчин — 70 лет.

Фиксированный размер социальной пенсии по старости ежегодно индексируется. С 1 января текущего года он установлен на уровне 8824 рублей. Если рассчитанная сумма оказывается ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, гражданину устанавливается федеральная или региональная социальная доплата, доводящая общий доход до этого уровня. Таким образом, минимальный доход неработавшего пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

