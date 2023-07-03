Financial Times: ЕС рассматривает возможность создания «дочки» «Россельхозбанка» для подключения к SWIFT

Одним из них может быть создание «Россельхозбанком» дочки, которую можно будет подключить к SWIFT. В ЕС полагают, что такой шаг будет наиболее безболезненной уступкой России.

Напомним, подключение банка к международной системе переводов является одним из требований российской стороны для продления «зерновой сделки».

Настоящее соглашение действует до 19 июля. Россия неоднократно заявляла, что откажется от его продления, если не будут учтены ее интересы.