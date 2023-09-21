Financial Times: Европа отреагировала ростом цен на российский запрет экспорта бензина и дизельного топлива

Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива и бензина. На Западе сочли его ответом на антироссийские санкции, хотя в Кремле утверждают, что предприняли этот шаг для стабилизации внутреннего рынка, пишет The Financial Times.

Решение Москвы привело к росту цен на дизельное топливо в Европе почти на 5%, до $1010 за тонну, а также к росту цен на нефть марки Brent на 1%, до $94 за баррель.

Россия является одним из основных мировых поставщиков дизельного топлива, и ограничение ее экспорта может привести к тому, что цены на нефть впервые за 13 месяцев превысят $100 за баррель, считает издание.

Главным «пострадавшим» может стать Германия, где дизельное топливо играет важнейшую роль в транспорте и отоплении.