Financial Times: Европейская индустрия солнечной энергетики паникует из-за конкуренции с Китаем

Из-за конкуренции со стороны китайских производителей цены на солнечные модули упали с начала года на 25%. Это грозит разорением европейским компаниям. Производство модулей в Европе обходится более чем в два раза дороже, чем цена на китайские.

О банкротстве уже объявил Norwegian Crystals, производитель компонентов для солнечных батарей. Еще одна норвежская компания Norsun заморозила производство до конца года.

В письме в Европейскую комиссию производители просят принять экстренные меры. Они апеллируют к тому, что зависимость от китайских солнечных батарей может оказаться еще более серьезной, чем от российского газа. В настоящее время отрасль на три четверти зависит от китайских поставок.

Европейские фирмы призывают ЕК внедрить правила против продуктов, связанных с принудительным трудом. Значительная часть китайских панелей производится в провинции Синьцзян, где якобы происходит нарушение прав человека.