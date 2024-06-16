Financial Times: США уступили России по объема поставки газа в европейские страны

Россия в прошедшем месяце обогнала США по объему поставок голубого топлива в страны Старого Света, несмотря на все старания Европы отказаться от него. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

Уточняется, что, хотя и разворот случился под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает трудности дальнейшего сокращения зависимости Европы от отечественного газа, так как ряд стран Восточной Европы по-прежнему зависят от импорта голубого топлива из страны-соседа.

Отмечается, что в минувшем месяце поставки газа и сжиженного природного газа из нашей страны составили 15% от общего объема поставок в Евросоюз, Великобританию, Швейцарию, а также бывшие югославские республики. При этом объем поставок СПГ из Штатов в те же государства составила 14%, что является самым низким показателем почти за два года.

Добавляется, что подобная ситуация произошла в силу влияния разовых факторов, вроде отключения на крупном экспортном объекте СПГ в США. По информации аналитиков компании, такое положение дел не будет длительным, так как уже в этом сезоне Россия сможет поставлять СПГ по Северному морскому пути в Азию.