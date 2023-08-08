Financial Times: цены на продукты в Великобритании продолжат расти даже в случае снижения инфляции

Financial Times со ссылкой на экономиста Хью Пилла из Банка Англии предупреждает о дальнейшем росте цен на продукты питания в Великобритании.

Пилл считает, что уменьшения цен не будет даже при снижении инфляции.

Может произойти незначительное снижение цен на отдельные продукты, например, на яйца или молоко, допустил экономист, однако это не окажет существенного влияния на покупательную способность наименее обеспеченных домохозяйств.

В июне рост цен на продовольствие в Великобритании составил 17,3%. В Лондоне связывают его с повышением стоимости на энергоносители из-за санкционной войны между Россией и Западом.