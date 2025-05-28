Финансист Беляев назвал причины роста автозаймов у россиян

Центробанк РФ зафиксировал резкий рост доли автозаймов в потребительских выдачах. Финансист Михаил Беляев рассказал, что такое автозаем и в чем причина его внезапной популярности. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, по сути, автозаем в микрофинансовой компании является тем же кредитом, только под более высокие проценты. И жители нашей страны стали активно брать автозаймы, поскольку финансовые организации ужесточили требования к заемщикам на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

Аналитик добавил, что автозаймы чаще берут те, кто продает свои старые автомобили и планирует добавить небольшую сумму для покупки новой машины. Однако в этом случае очень важно внимательно читать договор с МФО, особенно те места, где условия написаны мелким шрифтом, чтобы не платить потом огромные пени и штрафы. Так, человек может лишиться автомобиля, если не погасит автозаем в полном объеме, поскольку он находится в залоге у микрофинасовой организации до полной выплаты займа.

Ранее выяснилось, почему ЦБ начал бороться с обилием микрозаймов.