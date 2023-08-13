Финансист назвал альтернативу доллару и евро
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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал альтернативу американскому доллару и европейскому евро для россиян. По словам финансиста, таковой может стать гонконгский доллар. Слова эксперта передает издание «Газета.Ru».
Бабин объяснил, что курс этой валюты поддерживается местным Центральным Банком уже более 40 лет. По словам финансиста, регулятор специально удерживает свою валюту в узком коридоре, и это является основой его политики.
На данный момент курс гонконгской валюты составляет 12,59 рублей. За месяц он подорожал на 1 рубль.
Курс доллара, в то же время, установил новый рекорд, обновив максимум за полтора года. Американский доллар теперь составляет 99 рублей, а европейская валюта – 109 рублей.
Финансист Ярослав Кабаков придерживается мнения, что отечественная валюта сдала позиции на фоне роста импорта и затрат у российского населения. Он назвал логичным тот факт, что рубль какое-то время пребывает ослабленным.