Финансист назвал альтернативу доллару и евро

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал альтернативу американскому доллару и европейскому евро для россиян. По словам финансиста, таковой может стать гонконгский доллар. Слова эксперта передает издание «Газета.Ru» .

Бабин объяснил, что курс этой валюты поддерживается местным Центральным Банком уже более 40 лет. По словам финансиста, регулятор специально удерживает свою валюту в узком коридоре, и это является основой его политики.

На данный момент курс гонконгской валюты составляет 12,59 рублей. За месяц он подорожал на 1 рубль.

Курс доллара, в то же время, установил новый рекорд, обновив максимум за полтора года. Американский доллар теперь составляет 99 рублей, а европейская валюта – 109 рублей.

Финансист Ярослав Кабаков придерживается мнения, что отечественная валюта сдала позиции на фоне роста импорта и затрат у российского населения. Он назвал логичным тот факт, что рубль какое-то время пребывает ослабленным.