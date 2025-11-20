Финансист назвал коридор курса доллара на 2026 год: чего ждать
Финансист Целищев: средний курс доллара окажется на уровне ₽88 в 2026 году
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал средний курс доллара в 2026 году на уровне 88–95₽. Он отметил, что такой коридор отражает текущие ограничения рынка, динамику бюджетного цикла и сохраняющуюся премию за риск, спрогнозировал он для «Газеты.ру».
По словам эксперта, даже при относительно сильном рубле население продолжает покупать валюту, исходя из недоверия к стабильности курса и вероятности будущих шоков. В качестве основных факторов он перечислил возможные бюджетные и санкционные изменения, а также геополитические риски.
Целищев отметил, что снижение доходности рублевых инструментов и ограниченный выбор защитных активов усиливают интерес россиян к иностранной валюте. Он подчеркнул, что эта модель поведения населения является более устойчивой, чем краткосрочные колебания курса.
На 18 ноября доллар торговался в диапазоне 80,7–82₽. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 20%.
