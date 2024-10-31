Финансист Нефидов назвал причины ужесточения денежно-кредитной политики Банка России

По словам генерального директора Финансово-банковского совета СНГ Павла Нефидова, Россия сегодня находится в спирали, когда все считают, что завтра будет все дороже, чем сегодня, поэтому следует брать немедленно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что это не очень приятное лекарство, однако это все же лекарство, то есть оно определенные процессы либо остановит, либо притормозит.

По мнению финансиста, следует остановить такое поведение как граждан, которые стремятся экстренно приобрести квартиры, автомобили, так и предприятий, производящих что-то дефицитное и поднимающих цен за счет понимания того, что потребитель никуда не денется.

Ранее эксперт Зубец пояснил необходимость повышения ключевой ставки Центробанка РФ.