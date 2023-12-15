Финансист предупредил об опасностях вкладов «с двойным дном»

Банковские вклады, в которые включены инвестиционные продукты могут оказаться абсолютно невыгодными с точки зрения доходности. Соответствующее заявление сделал финансист Лазарь Бадалов в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт рассказал, что сотрудники банков продвигают подобные вклады, обещая клиентам ставку выше рыночной. При продвижении они не всегда предупреждают об отсутствии гарантий для таких вкладов, подчеркнул Бадалов. Он объяснил, что инвестиционная часть подобных вкладов не страхуется в системе для страхования вкладов.

Финансист рассказал, что во избежание подобных ситуаций, российский ЦБ обязал сотрудников банков объяснять клиентам подробности о таких инвестиций. Эксперт уточнил, что теперь банки и организации обязаны как устно, так и письменно уведомлять клиентов о том, что подобный продукт не является вкладом.

В данный момент приобрести подобные вклады по неведению стало намного сложнее, но исключить полностью данный риск все равно нельзя, подчеркнул эксперт.