Финансист предупредила, что ипотека станет менее доступной

С 1 октября ожидается второе за год повышение коэффициентов риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (до 20%) от ЦБ РФ и для заемщиков с большим количеством долгов. Об этом сообщила финансист Мария Ермилова, ее слова передает информационное агентство «Прайм» .

Эксперт рассказала, что последние годы объемы льготного кредитования росли, на что влияло, в том числе, и наличие совместных программ застройщиков с банками. В это же время начали появляться риски для всех сторон сделок, а ставки около нуля стали влиять на цены на недвижимость, заставляя их расти.

Во избежания этого, ЦБ РФ стал вводить ограничения, и сейчас практически не существует заниженных процентов по ипотекам, но все еще остается ощутимая доля рискованных кредитов, рассказала Ермилова.

Прямого запрета на подобные займы введено не будет, но кредитным организациям придется значительно увеличить резервы под них, сказала эксперт.