Финансист Разуваев дал прогноз по курсу российской валюты на этот год

По словам финансиста Александра Разуваева, российская валюта до президентских выборов в марте этого года будет расти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что американским информагентством Bloomberg прогнозируется максимальное укрепление до отметки в 80 рублей за доллар. На это окажет влияние не только рост ключевой ставки Банка России, но и подорожание нефти, и чрезмерные долговые обязательства США.

По мнению эксперта, о судьбе рубля после президентских выборов никто не может сказать ничего определенного.