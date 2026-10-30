В учреждениях Подмосковья с начала года родили более 9 тыс. женщин из других регионов
Свыше 9 тыс. жительниц других регионов родили в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Медиасток.рф]
В медучреждениях Подмосковья с начала 2026 года родили более 9 тыс. женщин из других регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В Подмосковье работает одна из лучших систем родовспоможения в стране. Наши специалисты обладают большим опытом ведения сложных беременностей, а современное оборудование позволяет оказывать помощь даже в самых непростых случаях. Поэтому наш регион выбирают для рождения детей не только жительницы Подмосковья», — отметил он.
В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения, которая объединяет Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, перинатальные центры и роддома. В учреждениях доступны партнерские, вертикальные и мягкие роды, а также роды в сопровождении доулы.
Оснащение перинатальных центров современным оборудованием ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.