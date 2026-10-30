В Раменском достроят новый дом с детским садом

В поселке Кратово Раменского округа завершается строительство жилого дома со встроенным детским садом и помещением врача общей практики, девятиэтажное здание возводят на Нижегородской улице в составе ЖК «КратовоГрадЪ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта, его стройготовность составляет 94%. Специалисты выполняют фасадные работы, внутреннюю отделку помещений общего пользования и благоустройство.

На первом этаже здания предусмотрено дошкольное учреждение на 80 мест с группами неполного дня. Там же разместятся помещение врача общей практики и офисы. Общая площадь здания — более 22,2 тыс. кв. м, в доме предусмотрены 336 квартир. Завершить строительство застройщик намерен до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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