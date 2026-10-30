В Истринской больнице спасли зрение пациентке, которая начала слепнуть из-за тромба в глазу

Врачи Истринской клинической больницы спасли зрение пациентке, которая начала слепнуть из-за тромба в глазу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила женщина, которая резко перестала видеть одним глазом. Как показало обследование, острота зрения пациентки составляла 0,01. Причиной стал тромбоз ветви центральной вены сетчатки. Из-за тромба развился отек центральной зоны сетчатки, отвечающей за способность читать, различать лица и детали. Ее толщина в центральной зоне составляла 557 мкм при норме около 250.

Врачи ввели пациентке в полость глаза препарат, который уменьшает проницаемость сосудов. В результате отек сошел. Через три недели толщина сетчатки в центральной зоне составляла уже 227 мкм.

Благодаря своевременной помощи врачей, острота зрения пациентки выросла с 0,01 до 0,2. Теперь женщина может разливать лица и ориентироваться в пространстве. Через некоторое время ей введут повторную инъекцию.

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