Российских хоккеистов допустили к международным соревнованиям

CAS обязал допустить российских хоккеистов к международным соревнованиям

Культура и спорт

Фото: [Федерация хоккея России]

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российских хоккеистов к соревнованиям под своей эгидой.

Решение CAS является обязательным и обжалованию не подлежит. ИИХФ обязана обеспечить участие россиян во всех соревнованиях.

«Впереди сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой ИИХФ», — написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

ИИХФ в официальном сообщении выразила разочарование решением суда, но заявила, что будет действовать в соответствии с ним. В международной федерации отметили, что вердикт CAS не учитывает некоторые практические аспекты и затруднит организацию ряда соревнований: потребуется пересмотреть формат турниров, расписание, меры безопасности и т. д.

Российские команды не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года. Михаил Дегтярев отметил, что ближайшим турниром для россиян должен стать молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

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