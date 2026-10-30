Муж звезды «Топи» Катерины Шпицы оригинально поздравил ее с 41-летием

Super: муж Шпицы поздравил актрису с 41-летием, назвав ее центром Вселенной

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Российская актриса Катерина Шпица 29 октября отметила 41-летие. По этому случаю ее муж Руслан Панов опубликовал в социальных сетях трогательное поздравление, пишет Super.

Он обратился к жене с теплыми словами.

«Космос моей любви к тебе бесконечен, и ты — центр моей Вселенной. Каждый год наш внутренний свет друг для друга становится все ярче, а близость — глубже. Я люблю тебя, моя Катя. С днем рождения!», — написал Панов.

Поклонников пары восхитили слова Руслана. Она присоединились к поздравлению и пожелали артистке долгих лет жизни и счастья.

Шпица и Панов вместе уже почти девять лет. Они встречались три года, а в 2021 году официально зарегистрировали брак. В мае 2026 года у супругов родился сын. Кроме того, семья воспитывает сына актрисы от прошлых отношений.

Ранее композитор Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения.

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