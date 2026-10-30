Турция пересматривает all inclusive: станет ли отдых дороже

Турецкие отели, работающие по системе «все включено», могут получить новую классификацию — от экономичного до люксового уровня. Предполагается, что она поможет туристам еще до бронирования понять, какие услуги входят в стоимость путевки и на какой уровень сервиса можно рассчитывать. О том, как инициатива может повлиять на цены и выбор отдыха, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал туристический эксперт Артем Алексеев.

Предложение разделить all inclusive на пять категорий озвучили представители турецких отелей. Речь идет об уровнях Eco, Eco Plus, среднем, высоком и люксовом. Предполагается, что они будут отличаться не только качеством обслуживания, но и набором доступных услуг. Например, в одном отеле в стоимость могут входить стандартный шведский стол и базовый набор напитков, а в другом — рестораны а-ля карт, импортный алкоголь и круглосуточное питание.

Для каждой категории предлагают разработать единые критерии оценки и сертификацию с участием Министерства культуры и туризма Турции. По сути, это должно сделать понятнее само понятие «все включено», которое сейчас объединяет гостиницы с очень разным уровнем сервиса.

«Для туриста такая система может стать удобным ориентиром. Сейчас даже две гостиницы одной категории и с одинаковой звездностью способны предлагать совершенно разный отдых. Человек видит надпись all inclusive, но не всегда понимает, какие именно услуги за ней стоят. Если появятся четкие требования к каждому уровню, сравнивать предложения станет проще, а риск неприятных сюрпризов после заселения снизится», — отметил Алексеев.

При этом рассчитывать на автоматическое снижение стоимости путевок не стоит. По словам эксперта, более прозрачная классификация прежде всего поможет разделить предложения по уровню сервиса. Экономичные варианты смогут конкурировать за счет доступной цены, а гостиницы высокого и люксового сегментов — обосновывать более высокую стоимость расширенным набором услуг.

Однако есть и обратная сторона: присвоение отелю престижной категории может стать дополнительным маркетинговым аргументом для повышения цены. Особенно если новые требования окажутся недостаточно строгими и формальная маркировка не будет сопровождаться реальным улучшением условий, не исключает эксперт.

«Не стоит ориентироваться только на новую категорию, если ее введут. Нужно будет по-прежнему внимательно изучать отзывы, фотографии, описание питания, пляжа, номеров и дополнительных услуг. Важно проверять, что именно включено в стоимость, а за что придется доплачивать на месте. Если отель получил высокий уровень, это еще не означает, что он подойдет конкретной семье или компании», — пояснил специалист.

Пока предложение остается инициативой представителей гостиничного бизнеса: окончательные критерии, сроки введения и механизм сертификации не определены. Поэтому туристам, планирующим поездку в Турцию, не стоит ожидать немедленных изменений в системе бронирования или ценах. При выборе отдыха по-прежнему важнее изучать конкретный перечень услуг и условия проживания, а не только звездность и рекламное обозначение all inclusive.