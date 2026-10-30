Работу ресурсоснабжающих организаций проверят в Московской области
Аудит ресурсоснабжающих организаций стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Работу ресурсоснабжающих организаций проверят в Подмосковье. Аудит проведут в 63 компаниях. После этого будет составлен рейтинг РСО, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках проверок внимание уделят 10 основным показателя. В их числе — аварийно-диспетчерское обеспечение, техобслуживание и ремонт, обеспеченность персоналом, работа с клиентами, цифровая трансформация.
Результаты аудита по всем направлениям станут известны в декабре текущего года.
«До конца этого года задача — проанализировать работу предприятий по ключевым показателям и сформировать объективный рейтинг», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.
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