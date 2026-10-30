С начала 2026 года жители Подмосковья посетили портал «Спорт Подмосковья» 1,4 млн раз, что почти на 60% больше показателя прошлого года. Об этом в День тренера сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Там можно найти своего наставника и удобную секцию, самые популярные направления у жителей: плавание, футбол, хоккей, общая физическая подготовка, единоборства.

На портал регулярно добавляются новые сервисы. Так, в разделе ГТО и события появилась онлайн-запись в пункты сдачи нормативов ГТО и быстрая регистрация на массовые забеги и турниры. Пользователям также доступен «Адаптивный спорт» — специальный раздел для людей с ОВЗ и маломобильных жителей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.