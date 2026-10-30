Жители Подмосковья посетили портал «Спорт Подмосковья» 1,4 млн раз
Портал «Спорт Подмосковья» собрал 1,4 млн просмотров
Фото: [медиасток.рф]
С начала 2026 года жители Подмосковья посетили портал «Спорт Подмосковья» 1,4 млн раз, что почти на 60% больше показателя прошлого года. Об этом в День тренера сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Там можно найти своего наставника и удобную секцию, самые популярные направления у жителей: плавание, футбол, хоккей, общая физическая подготовка, единоборства.
На портал регулярно добавляются новые сервисы. Так, в разделе ГТО и события появилась онлайн-запись в пункты сдачи нормативов ГТО и быстрая регистрация на массовые забеги и турниры. Пользователям также доступен «Адаптивный спорт» — специальный раздел для людей с ОВЗ и маломобильных жителей.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.