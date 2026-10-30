Эксперт рассказал, как ИИ меняет кибербезопасность и почему старый код стал уязвим

Эксперт оценил, как сегодня строится защита IT-инфраструктуры, и пришел к выводу: дальше ситуация будет только ухудшаться. По словам Максимова, нынешняя система слишком зависит от людей и администраторов. В ней чересчур много мест, где человеческая ошибка способна привести к катастрофе.

«С одной стороны мы пользуемся благами, которые несет диджитализация, а с другой, видим атаки класса, который раньше разрабатывался командой квалифицированных инженеров полгода. Сейчас это делается чуть ли не студентами за два дня. Конечно мы не справимся», — считает он.

В качестве иллюстрации он привел историю с PHP — рекурсивным акронимом от PHP: Hypertext Preprocessor, самым распространенным языком для создания динамических сайтов и веб-приложений. В октябре 2026 года разработчики нашли в своем продукте две фундаментальные ошибки, которые больше 10 лет оставались незамеченными в ядре кода. Через них хакеры могли удаленно выполнять вредоносный код на сервере без авторизации.

По информации эксперта, специалисты по кибербезопасности сумели доказать и масштабировать эти уязвимости с помощью новых моделей ИИ. Искусственный интеллект разобрал старый код быстрее и глубже, чем команды людей за долгие годы. Хакеры действуют так же: используют ИИ, чтобы мгновенно сканировать интернет и атаковать необновленные ресурсы. Счетчик автоматических попыток взлома достигал миллионов в час.

«Там, где есть человек, там появляется ИИ-шка, которая стоит за человеком. Все это приводит к большим тяжелым последствиям», — указал основатель фонда развития кибербезопасности.

Чтобы противостоять таким угрозам, приложения, по словам Максимова, должны становиться «пересобираемыми», или живыми. В мире набирает популярность новый подход к разработке, при котором в основе программы лежит не код, а спецификация на человеческом языке, реализуемая ИИ. Метод получил название Aspect Driven Development — разработка, управляемая аспектами.

«Когда у тебя программа работает в таком формате, она может быть самоперестроена в нужный момент», — отметил он.

За этим направлением эксперт видит будущее.

Ранее сообщалось, что семинар по киберграмотности прошел в школе «Флагман» в Химках.