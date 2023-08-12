Финансист Разуваев рекомендовал провести деноминацию рубля «один к ста»

Рубль в летний период вошел в тройку слабейших в мире и стал лидером по волатильности. Экономист Александр Разуваев рассказал, что дальше стает происходить с курсом российской валюты и как это отразится на благосостоянии граждан РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для оценки состояния экономики следует оценивать индекс Мосбиржи.

Эксперт добавил, что при этом для поддержки курса рубля отечественными экспортерами было продано больше валютной выручки, чем в 90-е годы.

По его мнению, Банк России начнет повышать ставку, а экспорт отечественных нефтепродуктов в количественном исчислении вырастет, благодаря чему рубль станет дорожать.

Разуваев добавил, что следует провести деноминацию российской валюты при росте доллара до ста рублей в размере один к ста с целью сделать равными рубль и доллар.

Он подчеркнул, что такая деноминация пройдет намного мягче, чем в конце 90-х.