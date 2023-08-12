Финансист Разуваев рекомендовал провести деноминацию рубля «один к ста»
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Рубль в летний период вошел в тройку слабейших в мире и стал лидером по волатильности. Экономист Александр Разуваев рассказал, что дальше стает происходить с курсом российской валюты и как это отразится на благосостоянии граждан РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, для оценки состояния экономики следует оценивать индекс Мосбиржи.
Эксперт добавил, что при этом для поддержки курса рубля отечественными экспортерами было продано больше валютной выручки, чем в 90-е годы.
По его мнению, Банк России начнет повышать ставку, а экспорт отечественных нефтепродуктов в количественном исчислении вырастет, благодаря чему рубль станет дорожать.
Разуваев добавил, что следует провести деноминацию российской валюты при росте доллара до ста рублей в размере один к ста с целью сделать равными рубль и доллар.
Он подчеркнул, что такая деноминация пройдет намного мягче, чем в конце 90-х.