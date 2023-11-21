Финансист Разуваев спрогнозировал курс доллара к Новому году

Курс доллара уже упал до минимума с начала лета и достиг 87 рублей. По словам финансиста Александра Разуваева, российская валюта продолжит укрепляться как минимум до марта следующего года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в скором времени Банк России повысит ключевую ставку до 17,5%, поэтому важно гражданам России открывать банковские вклады.

По мнению эксперта, фундаментально ужесточение денежно-кредитной политики и сдача российскими экспортерами валютной выручки приведут к тому, что рубль укрепится еще сильнее. К тому же к президентским выборам он вообще может упасть до 65 рублей.

Он отметил, что у власти нашей страны изменилось отношение к сбережениям и частным финансам граждан.