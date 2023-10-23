Финансист Разуваев спрогнозировал рост стоимости алкогольных напитков к Новому году

Экономика

Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]

По словам финансового аналитика Александра Разуваева, к президентским выборам курс американской валюты может упасть до 80 рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что при этом к концу года всегда наблюдается ускорение инфляции, на фоне чего стоимость отдельных продуктов и алкоголя в ближайшие месяцы станет расти.

По мнению эксперта, следует заранее закупиться алкогольными напитками, в первую очередь импортными.

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