Финансист Разуваев спрогнозировал рост стоимости алкогольных напитков к Новому году

По словам финансового аналитика Александра Разуваева, к президентским выборам курс американской валюты может упасть до 80 рублей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при этом к концу года всегда наблюдается ускорение инфляции, на фоне чего стоимость отдельных продуктов и алкоголя в ближайшие месяцы станет расти.

По мнению эксперта, следует заранее закупиться алкогольными напитками, в первую очередь импортными.