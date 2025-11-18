Финансовая ловушка: эксперт рассказала, когда не стоит досрочно закрывать кредит

Эксперт Эвелина Гомонко, доцент экономического факультета РУДН, в беседе с агентством «Прайм» обратила внимание на неочевидные финансовые последствия досрочного возврата кредитов. По ее мнению, такая стратегия способна привести к неожиданным убыткам, а не к экономии.

В зоне особого риска находятся займы, полученные по льготным государственным программам, например, семейная ипотека. Их ставка изначально ниже рыночной, и при досрочном погашении заемщик лишается этой выгодной финансовой поддержки, которую может быть невозможно получить повторно.

Эксперт рекомендует придерживаться четкого плана при распределении средств. Если у человека несколько кредитов, в первую очередь следует гасить самые «дорогие» из них, где проценты максимальны, — обычно это кредитные карты. Кроме того, стоит рассмотреть альтернативные варианты использования свободных денег. Если ставка по доступному депозиту оказывается выше, чем процент по текущему кредиту, более рациональным решением может стать открытие вклада, а не досрочное погашение.

Гомонко также отметила психологический аспект со стороны банка. Слишком активное погашение кредитов досрочно может сформировать у кредитной организации образ «неприбыльного» клиента. В будущем это грозит отказом в выдаче нового займа, так как банк сочтет такую сделку низкорентабельной.

Ранее сообщалось о том, что новые правила ипотеки вернут жилью его прямое назначение.