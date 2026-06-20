«День летнего перелома»: приметы 21 июня подскажут погоду на ближайшее время

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

21 июня в народной традиции считался особенным днем летнего цикла, когда природа как будто «замирает» в пике тепла. По погоде в этот день старались понять, каким будет остаток лета — сухим, дождливым или переменчивым.

Природные приметы 21 июня связаны с наблюдением за солнцем, ветром, облаками и поведением животных. Люди веками подмечали закономерности и связывали их с будущими изменениями погоды.

Погода 21 июня и значение дня

Считалось, что 21 июня — один из самых устойчивых и «чистых» дней лета. Если погода ясная, это воспринималось как знак теплого и урожайного сезона.

Обращали внимание на:

  • силу солнечного света;
  • направление и порывы ветра;
  • наличие облачности утром и вечером.

Природные приметы 21 июня о лете

По наблюдениям в этот день делали выводы о будущем:

  • ясное небо утром — к теплому и сухому лету;
  • облачность с утра — к переменчивой погоде в июле;
  • сильный ветер — к частым грозам;
  • духота вечером — к длительной жаре.

Поведение животных и насекомых

Особое внимание уделяли природе вокруг:

  • активные птицы утром — к хорошей погоде;
  • низкий полет ласточек — к дождю;
  • усиленное жужжание насекомых — к жаре;
  • спокойное поведение скота — к стабильной погоде.

Что можно заметить в природе 21 июня

В этот день чаще всего обращали внимание на:

  • положение солнца в полдень;
  • утреннюю росу;
  • цвет неба на закате;
  • запахи трав и влажность воздуха.

Что нельзя делать в этот день по наблюдениям природы

В народной традиции считалось нежелательным:

  • игнорировать резкие изменения погоды;
  • начинать тяжелые работы при сильной жаре;
  • ссориться в жаркий и душный день;
  • работать без отдыха под солнцем.

Коротко: главное о природных приметах 21 июня

  • 21 июня считался переломным днем летнего сезона.
  • Погода в этот день связывали с будущим летом.
  • Наблюдали солнце, ветер, животных и небо.
  • Ясный день обещал теплое и стабильное лето.
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