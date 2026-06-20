«День летнего перелома»: приметы 21 июня подскажут погоду на ближайшее время

21 июня в народной традиции считался особенным днем летнего цикла, когда природа как будто «замирает» в пике тепла. По погоде в этот день старались понять, каким будет остаток лета — сухим, дождливым или переменчивым.

Природные приметы 21 июня связаны с наблюдением за солнцем, ветром, облаками и поведением животных. Люди веками подмечали закономерности и связывали их с будущими изменениями погоды.

Погода 21 июня и значение дня

Считалось, что 21 июня — один из самых устойчивых и «чистых» дней лета. Если погода ясная, это воспринималось как знак теплого и урожайного сезона.

Обращали внимание на:

силу солнечного света;

направление и порывы ветра;

наличие облачности утром и вечером.

Природные приметы 21 июня о лете

По наблюдениям в этот день делали выводы о будущем:

ясное небо утром — к теплому и сухому лету;

облачность с утра — к переменчивой погоде в июле;

сильный ветер — к частым грозам;

духота вечером — к длительной жаре.

Поведение животных и насекомых

Особое внимание уделяли природе вокруг:

активные птицы утром — к хорошей погоде;

низкий полет ласточек — к дождю;

усиленное жужжание насекомых — к жаре;

спокойное поведение скота — к стабильной погоде.

Что можно заметить в природе 21 июня

В этот день чаще всего обращали внимание на:

положение солнца в полдень;

утреннюю росу;

цвет неба на закате;

запахи трав и влажность воздуха.

Что нельзя делать в этот день по наблюдениям природы

В народной традиции считалось нежелательным:

игнорировать резкие изменения погоды;

начинать тяжелые работы при сильной жаре;

ссориться в жаркий и душный день;

работать без отдыха под солнцем.

Коротко: главное о природных приметах 21 июня