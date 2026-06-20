«День летнего перелома»: приметы 21 июня подскажут погоду на ближайшее время
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
21 июня в народной традиции считался особенным днем летнего цикла, когда природа как будто «замирает» в пике тепла. По погоде в этот день старались понять, каким будет остаток лета — сухим, дождливым или переменчивым.
Природные приметы 21 июня связаны с наблюдением за солнцем, ветром, облаками и поведением животных. Люди веками подмечали закономерности и связывали их с будущими изменениями погоды.
Погода 21 июня и значение дня
Считалось, что 21 июня — один из самых устойчивых и «чистых» дней лета. Если погода ясная, это воспринималось как знак теплого и урожайного сезона.
Обращали внимание на:
- силу солнечного света;
- направление и порывы ветра;
- наличие облачности утром и вечером.
Природные приметы 21 июня о лете
По наблюдениям в этот день делали выводы о будущем:
- ясное небо утром — к теплому и сухому лету;
- облачность с утра — к переменчивой погоде в июле;
- сильный ветер — к частым грозам;
- духота вечером — к длительной жаре.
Поведение животных и насекомых
Особое внимание уделяли природе вокруг:
- активные птицы утром — к хорошей погоде;
- низкий полет ласточек — к дождю;
- усиленное жужжание насекомых — к жаре;
- спокойное поведение скота — к стабильной погоде.
Что можно заметить в природе 21 июня
В этот день чаще всего обращали внимание на:
- положение солнца в полдень;
- утреннюю росу;
- цвет неба на закате;
- запахи трав и влажность воздуха.
Что нельзя делать в этот день по наблюдениям природы
В народной традиции считалось нежелательным:
- игнорировать резкие изменения погоды;
- начинать тяжелые работы при сильной жаре;
- ссориться в жаркий и душный день;
- работать без отдыха под солнцем.
Коротко: главное о природных приметах 21 июня
- 21 июня считался переломным днем летнего сезона.
- Погода в этот день связывали с будущим летом.
- Наблюдали солнце, ветер, животных и небо.
- Ясный день обещал теплое и стабильное лето.