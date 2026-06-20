Память Феодора Стратилата и Захарии 21 июня: кого вспоминают, традиции и запреты для православных

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Православные верующие 21 июня отмечают церковный праздник, посвященный памяти мученика Феодора Стратилата, пророка Захарии и других святых, чьи имена указаны в церковном календаре на этот день. Это день молитвенной памяти, духовного размышления и обращения к примерам святости.

Церковный праздник 21 июня связан с почитанием святых, которые своей жизнью показали верность вере, стойкость и духовную силу. В этот день верующие стараются сосредоточиться на внутреннем состоянии и избегать суеты.

Какой церковный праздник 21 июня

21 июня в православной традиции посвящено памяти:

  • мученика Феодора Стратилата;
  • пророка Захарии Серповидца;
  • ряда святых, почитаемых в этот день по церковному календарю.

Этот церковный праздник напоминает о духовной стойкости и верности своим убеждениям.

Мученик Феодор Стратилат

Феодор Стратилат был римским военачальником, который открыто исповедовал христианство. За веру он принял мученическую смерть.

В церковной традиции он почитается как:

  • защитник веры;
  • символ мужества;
  • пример духовной силы в испытаниях.

Пророк Захария

Захария Серповидец — один из малых пророков Ветхого Завета. Его книга входит в состав Библии и содержит пророчества о духовном обновлении и будущем спасении.

Смысл церковного праздника 21 июня

Главный смысл этого дня — укрепление веры и напоминание о духовной ответственности.

В этот день важно:

  • сохранять спокойствие;
  • избегать конфликтов;
  • уделять время молитве;
  • проявлять доброту к людям.

Что можно делать 21 июня

В церковный праздник рекомендуется:

  • посещать храм;
  • молиться святым;
  • помогать ближним;
  • заниматься добрыми делами;
  • проводить день в тишине.

Что нельзя делать 21 июня

В этот церковный праздник запрещено:

  • ссориться и ругаться;
  • проявлять злость и агрессию;
  • осуждать других;
  • заниматься чрезмерной суетой;
  • нарушать внутренний покой.

Именины 21 июня

В этот день отмечают именины те, чьи имена совпадают с именами святых, почитаемых 21 июня по церковному календарю.

Какой праздник будет завтра

22 июня в церковном календаре также отмечается память святых угодников Божиих, продолжается череда памятных дней.

Коротко: главное о дне

  • 21 июня — церковный праздник памяти Феодора Стратилата и Захарии.
  • День связан со стойкостью веры и духовной силой.
  • Что нельзя делать: ссориться, злиться и осуждать.
  • Рекомендуется провести день в молитве и спокойствии.
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