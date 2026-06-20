Память Феодора Стратилата и Захарии 21 июня: кого вспоминают, традиции и запреты для православных

Православные верующие 21 июня отмечают церковный праздник, посвященный памяти мученика Феодора Стратилата, пророка Захарии и других святых, чьи имена указаны в церковном календаре на этот день. Это день молитвенной памяти, духовного размышления и обращения к примерам святости.

Церковный праздник 21 июня связан с почитанием святых, которые своей жизнью показали верность вере, стойкость и духовную силу. В этот день верующие стараются сосредоточиться на внутреннем состоянии и избегать суеты.

Какой церковный праздник 21 июня

21 июня в православной традиции посвящено памяти:

мученика Феодора Стратилата;

пророка Захарии Серповидца;

ряда святых, почитаемых в этот день по церковному календарю.

Этот церковный праздник напоминает о духовной стойкости и верности своим убеждениям.

Мученик Феодор Стратилат

Феодор Стратилат был римским военачальником, который открыто исповедовал христианство. За веру он принял мученическую смерть.

В церковной традиции он почитается как:

защитник веры;

символ мужества;

пример духовной силы в испытаниях.

Пророк Захария

Захария Серповидец — один из малых пророков Ветхого Завета. Его книга входит в состав Библии и содержит пророчества о духовном обновлении и будущем спасении.

Смысл церковного праздника 21 июня

Главный смысл этого дня — укрепление веры и напоминание о духовной ответственности.

В этот день важно:

сохранять спокойствие;

избегать конфликтов;

уделять время молитве;

проявлять доброту к людям.

Что можно делать 21 июня

В церковный праздник рекомендуется:

посещать храм;

молиться святым;

помогать ближним;

заниматься добрыми делами;

проводить день в тишине.

Что нельзя делать 21 июня

В этот церковный праздник запрещено:

ссориться и ругаться;

проявлять злость и агрессию;

осуждать других;

заниматься чрезмерной суетой;

нарушать внутренний покой.

Именины 21 июня

В этот день отмечают именины те, чьи имена совпадают с именами святых, почитаемых 21 июня по церковному календарю.

Какой праздник будет завтра

22 июня в церковном календаре также отмечается память святых угодников Божиих, продолжается череда памятных дней.

Коротко: главное о дне