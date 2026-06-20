Память Феодора Стратилата и Захарии 21 июня: кого вспоминают, традиции и запреты для православных
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православные верующие 21 июня отмечают церковный праздник, посвященный памяти мученика Феодора Стратилата, пророка Захарии и других святых, чьи имена указаны в церковном календаре на этот день. Это день молитвенной памяти, духовного размышления и обращения к примерам святости.
Церковный праздник 21 июня связан с почитанием святых, которые своей жизнью показали верность вере, стойкость и духовную силу. В этот день верующие стараются сосредоточиться на внутреннем состоянии и избегать суеты.
Какой церковный праздник 21 июня
21 июня в православной традиции посвящено памяти:
- мученика Феодора Стратилата;
- пророка Захарии Серповидца;
- ряда святых, почитаемых в этот день по церковному календарю.
Этот церковный праздник напоминает о духовной стойкости и верности своим убеждениям.
Мученик Феодор Стратилат
Феодор Стратилат был римским военачальником, который открыто исповедовал христианство. За веру он принял мученическую смерть.
В церковной традиции он почитается как:
- защитник веры;
- символ мужества;
- пример духовной силы в испытаниях.
Пророк Захария
Захария Серповидец — один из малых пророков Ветхого Завета. Его книга входит в состав Библии и содержит пророчества о духовном обновлении и будущем спасении.
Смысл церковного праздника 21 июня
Главный смысл этого дня — укрепление веры и напоминание о духовной ответственности.
В этот день важно:
- сохранять спокойствие;
- избегать конфликтов;
- уделять время молитве;
- проявлять доброту к людям.
Что можно делать 21 июня
В церковный праздник рекомендуется:
- посещать храм;
- молиться святым;
- помогать ближним;
- заниматься добрыми делами;
- проводить день в тишине.
Что нельзя делать 21 июня
В этот церковный праздник запрещено:
- ссориться и ругаться;
- проявлять злость и агрессию;
- осуждать других;
- заниматься чрезмерной суетой;
- нарушать внутренний покой.
Именины 21 июня
В этот день отмечают именины те, чьи имена совпадают с именами святых, почитаемых 21 июня по церковному календарю.
Какой праздник будет завтра
22 июня в церковном календаре также отмечается память святых угодников Божиих, продолжается череда памятных дней.
Коротко: главное о дне
- 21 июня — церковный праздник памяти Феодора Стратилата и Захарии.
- День связан со стойкостью веры и духовной силой.
- Что нельзя делать: ссориться, злиться и осуждать.
- Рекомендуется провести день в молитве и спокойствии.