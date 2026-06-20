Стало известно о гибели бывшего высокопоставленного чиновника Югры

Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин, ушедший добровольцем в 2025 году, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в мессенджере «Макс», пишет Газета.ру.

Подтверждена гибель бывшего регионального чиновника

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин погиб в зоне специальной военной операции. Информацию подтвердил глава города Нягани Иван Ямашев, опубликовав сообщение в мессенджере «Макс».

По его словам, Золотухин в 2025 году оставил должность и добровольно отправился в зону СВО. Глава города отметил, что его гибель стала значительной потерей для региона и выразил соболезнования семье и близким.

Карьера и образование

Алексей Золотухин родился в 1977 году в Ташкенте. В 2003 году он с отличием завершил обучение в Северо-Кавказском военном институте внутренних войск МВД России, получив квалификацию по направлению «юриспруденция».

С 1995 по 2008 год он проходил службу в Вооруженных силах. Позднее занимал руководящие должности в муниципальной системе ХМАО, включая пост первого заместителя главы города Пыть-Ях.

Работа в правительстве региона

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа Золотухин курировал вопросы региональной безопасности, гражданской защиты населения и взаимодействия с правоохранительными структурами.

Он также участвовал в координации действий органов власти при чрезвычайных ситуациях и работе оперативных штабов.

Участие в проектах в Донбассе

В 2022 году Золотухин возглавлял рабочую группу оперативного штаба Югры, занимавшуюся восстановлением социальной инфраструктуры в Макеевке на территории Донецкой народной республики.

Его деятельность была связана с организацией и координацией инфраструктурных проектов в регионе.