Депутат раскрыл слабые места российской системы ПВО: предложена модернизация

Депутат заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов и других объектов от беспилотников.

Вопрос защиты от беспилотников стал приоритетным

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил о необходимости обновления системы противовоздушной обороны в России. Об этом он сообщил в комментарии RTVI.

По его словам, действующая система ПВО в большей степени ориентирована на борьбу с дальнобойными ракетами, тогда как угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов требуют иного подхода.

Необходимы новые технологии обнаружения низколетящих целей

Парламентарий отметил, что в стране уже существуют разработки, способные эффективно обнаруживать низколетящие цели, однако они пока не в полной мере внедрены в систему вооружения.

Он подчеркнул, что задержки с модернизацией приводят к существенным рискам и экономическим потерям.

Предложение усилить взаимодействие с разработчиками

Арефьев считает, что профильным ведомствам следует активнее сотрудничать с учеными и инженерами. Это позволит ускорить внедрение технологий, предназначенных для обнаружения и нейтрализации беспилотников.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделять защите нефтеперерабатывающих заводов, городов и объектов критической инфраструктуры.