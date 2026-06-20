Зеленский лишился польской награды после громкого политического спора
PAP: президент Польши объяснил лишение Зеленского ордена Белого орла
Кароль Навроцкий заявил, что решение связано с «превышением болевого порога» Польши после присвоения украинской бригаде спорного названия. В Варшаве и Киеве шаг вызвал резкую реакцию. Его цитирует агентство PAP, передает Газета.ру
Навроцкий назвал причину своего решения
Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. По информации агентства PAP, он заявил, что этот шаг не направлен против украинского народа и не меняет позицию Польши по поддержке Киева в конфликте с Россией.
Глава государства подчеркнул, что ответственность президента включает оценку прошлого, настоящего и будущего страны.
«Болевой порог» Польши был превышен
Навроцкий отметил, что у польского общества и государства есть определенные границы допустимого в вопросах исторической памяти и отношений с союзниками.
Он заявил, что в данном случае «болевой порог был превышен», что и стало причиной принятого решения.
Причиной стал спорный исторический контекст
Ранее Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Поводом стало присвоение одной из бригад ВСУ имени лиц, которых в Польше связывают с событиями Волынской резни.
В Варшаве считают этот шаг неприемлемым с точки зрения исторической памяти и двусторонних отношений.