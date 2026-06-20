Почему мозг заикающихся реагирует на звуки иначе, чем у остальных: выводы ученых

Нейробиологи обнаружили, что при заикании мозг медленнее реагирует на звуковые стимулы, а уровень тревожности у пациентов заметно выше, чем у людей без речевых нарушений. Работа опубликована в журнале BMC Psychology.

Мозг по-разному реагирует на звуковые сигналы

Исследование турецкого нейробиолога Агита Шимшека из Университета Иненю показало, что у людей с заиканием изменены механизмы обработки звуков в мозге. Работа опубликована в журнале BMC Psychology.

Ученые пришли к выводу, что заикание связано не только с речевыми особенностями, но и с особенностями нейрофизиологической активности мозга.

Эксперимент с ЭЭГ показал замедленную реакцию

В исследовании участвовали 29 взрослых с заиканием и 30 человек без речевых нарушений. С помощью электроэнцефалографии фиксировались вызванные потенциалы мозга — реакции на звуковые стимулы.

Результаты показали, что у участников с заиканием мозг обрабатывал звуки медленнее и слабее. Чем тяжелее было нарушение речи, тем более выраженным становилось это замедление.

Связь заикания и тревожности

Исследование также выявило повышенный уровень тревожности у людей с заиканием. Это касалось как ситуативной тревоги, так и устойчивых личностных особенностей.

По мере усиления заикания одновременно росли показатели тревожности и задержка реакции мозга на звуки.

Неожиданная особенность реакции мозга

При тяжелых формах заикания ученые зафиксировали более быструю реакцию на неожиданные звуковые стимулы. Исследователи связывают это с повышенной возбудимостью нервной системы на фоне тревоги.

Авторы работы считают, что полученные данные могут помочь в разработке более комплексных подходов к терапии заикания, учитывающих не только речь, но и работу нервной системы.